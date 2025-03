Mistermovie.it - Mister Movie | Sadie Sink affronta i rumors su Jean Grey in Spider-Man 4

Leggi su Mistermovie.it

Le speculazioni impazzano sul possibile ingresso dinell'Universo Cinematografico Marvel (MCU), in particolare sul ruolo che potrebbe ricoprire. L'attrice, nota per "Stranger Things", ha alimentato le voci riguardo a un suo coinvolgimento nel prossimo "-Man 4", ma le indiscrezioni più insistenti la vedono potenzialmente nei panni di, iconico membro degli X-Men.: "? Un Personaggio Fantastico"Interrogata direttamente sul personaggio di, durante un'intervista nel podcast Happy Sad Confused,ha mantenuto un velo dio. Pur non confermando né smentendo i, l'attrice ha ammesso di conoscere il personaggio e di trovarlo "fantastico", aggiungendo che l'idea di dedicare i prossimi dieci anni della sua carriera a un ruolo nel MCU la entusiasma.