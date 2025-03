Mistermovie.it - Mister Movie | Pomeriggio 5: Dario Maltese sostituirà Myrta Merlino, ecco da quando e perché

Indiscrezioni recenti rivelano che, volto noto del TG5 e già apprezzato conduttore di "Morning News" e "5 News", prenderà le redini di "5" durante le prossime assenze programmate di. La decisione è stata confermata da fonti vicine a Mediaset, accogliendo le richieste della conduttrice di astenersi per brevi periodi.5: Le Date Chiave della SostituzioneNello specifico,sarà alla guida del programma per due giorni nel mese di marzo, motivati da ragioni personali della, e per un periodo più esteso, dal 18 al 27 aprile, in concomitanza con le festività pasquali e il ponte del 25 aprile. Questa non è la prima volta chesi assenta dal programma, con precedenti sostituzioni avvenute nei mesi scorsi, affidate a Giuseppe Brindisi.