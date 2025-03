Mistermovie.it - Mister Movie | Ne Zha 2: Un Fenomeno Animato Conquista il Box Office Mondiale

Il panorama cinematografico globale è stato scosso dall'inarrestabile ascesa di "Ne Zha 2", un film d'animazione che ha riscritto le regole del successo al botteghino. La pellicola, partita alladel pubblico dalla Cina nel gennaio 2025, ha infranto record su record, superando colossi come "Avengers: Infinity War" e detronizzando "Inside Out 2" come film d'animazione più redditizio di sempre.Ne Zha 2il BoxLa sua corsa trionfale non si è fermata qui: "Ne Zha 2" si è proiettato nell'olimpo dei primi 5 film di maggior incasso di tutti i tempi, scavalcando "Star Wars: Il Risveglio della Forza". Con un incasso che ha già superato i 2 miliardi di dollari, e con l'uscita prevista in nuovi mercati come Indonesia, Giappone ed Europa, si prevede che la sua scalata continui inarrestabile.