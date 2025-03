Mistermovie.it - Mister Movie | Mortal Kombat 2 | Prime Immagini del Cast Rivelate, Johnny Cage e Altri Personaggi in Azione

Leggi su Mistermovie.it

Dopo l'uscita del primo film durante la pandemia, "2" si prepara a sbarcare nei cinema quest'anno, introducendo nuoviiconici della saga videoludica. Grazie aesclusive, i fan possono ora scoprire l'aspetto deiin live-action.Esclusive di Entertainment Weekly: Karl Urban, Adeline Rudolph e Martyn FordEntertainment Weekly ha pubblicato quattroin anteprima dell'attesissimo sequel, rivelando Karl Urban nei panni di, Adeline Rudolph come Kitana e Martyn Ford nel ruolo di Shao Kahn. Leoffrono un primo sguardo ai costumi e al trucco dei, alimentando l'attesa per il film.https://twitter.com/TZer0/status/1901651502176809125Un Sequel Ricco di Novità eAttesi"2" promette di espandere l'universo cinematografico della saga, introducendo nuovie approfondendo le trame lasciate in sospeso dal primo film.