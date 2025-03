Mistermovie.it - Mister Movie | L’uscita di Pretty Woman 2 è reale? L’Annuncio che Ha Fatto Sognare i Fan

Leggi su Mistermovie.it

L'apparizione online di un presunto poster per un sequel di "", intitolato "2: Una Seconda Possibilità", ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i fan della celebre commedia romantica del 1990. Nonostante l'immediata viralità, l'immagine si è rivelata un falso creato da un appassionato.Il Sequel2 è?Il film originale, con Richard Gere e Julia Roberts, ha segnato la storia del cinema, diventando un punto di riferimento nel genere. La notizia di un possibile seguito ha riacceso la speranza di rivedere i protagonisti in una nuova avventura romantica, coinvolgendo persino nuovi volti come Emma Roberts e Tom Hardy, secondo quanto riportato dal falso poster.Malgrado il clamore suscitato, Netflix non ha confermato alcun progetto per un sequel di "".