Mister Movie | James Bond ecco il favorito per il ruolo del nuovo 007 nel reboot di Amazon

James Bond, ecco il favorito per il ruolo del nuovo 007 nel reboot di Amazon

Dopo l'acquisizione del franchise dida parte di, i fan della celebre serie cinematografica attendono con trepidazione di scoprire chi prenderà il posto lasciato da Daniel Craig. Il cambio di rotta creativa ha aperto nuove possibilità e l'attesa per il007 è destinata a concludersi entro l'estate del 2025, secondo quanto dichiarato dall'esperto della saga Mark O'Connell durante un'apparizione su LBC.Il futuro die ilvolto dell'agente segretoO'Connell, autore del libro “Catching Bullets - Memoirs of aFan”, che ha ricevuto l'approvazione della produttrice Barbara Broccoli, ha rivelato che uno dei principali candidati per ilsia Harris Dickinson, un attore giovane e di talento che ha già dimostrato le sue capacità nel mondo dello spionaggio.