Mistermovie.it - Mister Movie | Invincible: Il Finale di Stagione 3 Infrange le Aspettative e Accende l’Attesa per la Quarta

Leggi su Mistermovie.it

La terzadi "" si è conclusa con un ottavo episodio che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, segnando forse l'apice di brutalità e intensità finora raggiunto dalla serie. I fan si chiedono se ci sarà un nono episodio la prossima settimana, ma la risposta è negativa: non è previsto un "3 Episodio 9". La terzaè giunta al termine con l'ottavo episodio, lasciando gli spettatori in febbrile attesa della.Promesse Mantenute e Orizzonti FuturiRobert Kirkman, creatore della serie, aveva promesso che ogni episodio della terzaavrebbe avuto la potenza emotiva e narrativa di un. E a giudicare dalla reazione dei fan, sembra che questa promessa sia stata mantenuta. La terzaha saputo capitalizzare le premesse gettate nella seconda, espandendo l'universo narrativo e spingendo la storia in direzioni inaspettate.