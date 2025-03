Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter: Un Incantesimo Senza Tempo Conquista le Piattaforme Streaming Mondiali

Nonostante siano passati quasi 25 anni dalla sua uscita, "e la Pietra Filosofale" continua a incantare il pubblico di tutto il mondo, confermandosi un fenomeno intramontabile anche nel panorama dellodigitale. Un'analisi recente ha rivelato che il primo capitolo della saga è tra i contenuti più visti al di fuori del Regno Unito sucome Netflix, Disney+, Prime Video e Max. Successo diin America LatinaLa ricerca evidenzia come "e la Pietra Filosofale" abbia riscosso un particolare successo in America Latina, raggiungendo una notevole percentuale di abbonati. Questo dato è particolarmente significativo per Warner Bros. Discovery (WBD), che si prepara a lanciare una serie TV di.Netflix si conferma leader indiscusso nel mercato dell'esportazione di contenuti britannici in, con serie come "Fool Me Once" che hanno totalizzato un numero impressionante di visualizzazioni a livello globale.