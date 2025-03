Mistermovie.it - Mister Movie | Eredità di Gene Hackman: Testamento, Controversie e Implicazioni Legali

La recente apertura deldi, l'attore premio Oscar scomparso all'età di 95 anni, harato interrogativi eriguardo alla sua, stimata in 80 milioni di dollari.FamiliariIldiha suscitato polemiche poiché l'attore ha lasciato tutti i suoi beni alla moglie, Betsy Arakawa, sposata nel 1991. I figli avuti dal precedente matrimonio con Faye Maltese, Christopher, Elizabeth e Leslie, non sono menzionati nel documento, redatto nel 1995 e aggiornato nel 2005.La Tragica Scomparsa die Betsy ArakawaLe circostanze delle morti die Betsy Arakawa sono state tragiche. Betsy Arakawa è deceduta a causa di complicazioni legate alla sindrome polmonare da hantavirus, mentreè morto per complicazioni cardiovascolari aggravate dall'Alzheimer.