Mister Movie | Emma Marrone torna con Stefano De Martino per la Finale di Stasera Tutto è Possibile

La puntata conclusiva dell'undicesima edizione di "", condotta daDe, andrà in onda su Rai 2 martedì 8 aprile 2025. Nonostante le voci di unpassaggio a Rai 1, la produzione ha confermato la permanenza del programma sulla rete originale."": Gransu Rai 2 conOspiteLa decisione di mantenere il programma su Rai 2 sarebbe stata dettata dalla volontà di evitare un calo di ascolti su Rai 1, considerando la forte concorrenza di "Affari Tuoi" nella stessa fascia oraria. Per il granDeha invitato numerosi ospiti, tra cui spicca il nome di, secondo Dagospia.: Ospite Speciale per il GranLa presenza di, ex compagna diDeai tempi di "Amici", aggiunge un elemento di curiosità e interesse alla puntata conclusiva.