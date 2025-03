Mistermovie.it - Mister Movie | Che fine ha fatto il remake di Bambi?

Leggi su Mistermovie.it

L'ondata diDisney, un fenomeno inarrestabile sin dall'uscita di "Alice in Wonderland" nel 2010, continua a dominare l'industria cinematografica. Il successo al botteghino di titoli come "Mufasa: Il Re Leone" dimostra che il pubblico è ancora attratto da questa formula, con progetti futuri come "Lilo & Stitch", il live-action di "Moana" previsto per il 2026 e le incarnazioni in sviluppo di "Hercules" e "Rapunzel". Tuttavia, un progetto che sembrava promettente all'inizio del decennio, undi "", pare arenato in un limbo creativo.Ildi "": Un Progetto Congelato?Nonostante "" sia considerato un gioiello dell'animazione Disney, ammirato per la sua estetica pittorica, il suoha incontrato ostacoli significativi. L'annuncio di un adattamento realisticamente animato nel gennaio 2020, dopo il successo di "Aladdin" e "Il Re Leone", sembrava indicare un futuro roseo.