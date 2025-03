Mistermovie.it - Mister Movie | Che fine ha fatto il film di Sly Cooper?

Il mondo dei videogiochi è fertile terreno per adattamenti cinematografici e serie animate, ma non tutte le gemme videoludiche riescono a brillare sul grande schermo. Un esempio lampante è la mancata trasposizione cinematografica di Sly, l'amato procione ladro protagonista di una serie di videogiochi di successo sviluppata da Sucker Punch Productions. Sly, ilche non fuAnnunciato nel 2014, ilanimato in 3D di Slyprometteva di portare sul grande schermo le avventure di Sly, Bentley e Murray, impegnati in una rocambolesca ricerca delle origini della famiglia. Il progetto, che vedeva coinvolti Sony Interactive Entertainment e Rainmaker Studios, sembrava ben avviato, con un teaser trailer che aveva entusiasmato i fan. La fedeltà all'estetica e allo spirito dei videogiochi originali era una priorità, come confermato dal produttore Brad Foxhoven.