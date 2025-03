Mistermovie.it - Mister Movie | Antony Starr nel MCU? L’attore di The Boys si confessa al Comic Con

La possibilità di vedere, celebre per il suo ruolo di Homelander nella serie Amazon "The", unirsi all'Universo Cinematografico Marvel () ha generato grande interesse tra i fan. Durante il recente TorontoCon, l'attore si è espresso in merito a questa eventualità, offrendo una prospettiva inattesa. Interrogato sulla possibilità di un suo ingresso nelha espresso dubbi legati alla sua età, lasciando intendere che potrebbe considerarsi non più ideale per i ruoli proposti.Il Sogno (Infranto?) di Vestire i Panni di GoblinUn ulteriore quesito posto ariguardava l'ipotetico ruolo di Norman Osborn, alias Goblin, nelle future produzioni. L'attore ha elogiato l'interpretazione iconica di Willem Dafoe, ammettendo al contempo di vedere se stesso nel personaggio, pur ritenendo improbabile una sua partecipazione.