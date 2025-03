Mistermovie.it - Mister Movie | Alessandra Amoroso è Incinta, conferma la gravidanza: “Aspettiamo la piccola Penelope Maria”

Le voci sulla presuntadicircolavano da tempo, ma ora è stata proprio la cantante arle con un post emozionante su Instagram. Dopo le indiscrezioni lanciate dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, è finalmente arrivata la certezza:è in dolce attesa e aspetta una bambina che si chiameràPastore.La dolce attesa diAttraverso un tenero messaggio condiviso sui suoi profili social,ha svelato ai fan la notizia con parole cariche d'emozione: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! ?????? Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@of)L'amore con Valerio PastoreLa cantante, felicemente legata al fidanzato Valerio Pastore, sembra aver raggiunto un momento di grande serenità e gioia.