Lapresse.it - Mississippi, filmano mentre il tornado passa sulla loro casa

Dei residenti di Tylertown, nel, hanno filmato con il cellulare il momento in cui, sabato 15 marzo, unto sopra la. Nel video, che è stato poi pubblicato su Facebook, si vede tutta la devastazione e lo sgomento che in pochissimi secondi questo fenomeno atmosferico è stato in grado di provocare: costruzioni cadute e vetri delle auto distrutti.