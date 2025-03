Ilrestodelcarlino.it - Miranda confeziona due cioccolatini. Freuler-Ferguson, la premiata diga. Tocco e anticipi: un Lucumi di lusso

Skorupski 7. Bravo a leggere in anticipo i rari affondi degli attaccanti di Baroni. Al 92’ regala il pallone a Rovella e poi gli nega il gol con una paratona. Calabria 7. Spedisce subito un paio di avvertimenti in forma di interventi fallosi a Zaccagni: serviva anche questo. Ha l’argento vivo addosso. Beukema 7. Italiano prima lo spedisce sulle tracce di Vecino poi su quelle di Dia: francobollature in entrambi in casi efficaci. Dietro non si rischia nulla: ma non è più una notizia. Lucumì 7. Piede rapido,mirati, chiusure geometriche: il meglio del suo repertorio. Nel primo tempo rischia qualcosa quando sfiora il tiro-cross di Vecino: ma ci pensa Skorupski. Poi abbassa la saracinesca.7,5. L’assist per l’1-0 di Odgaard è una giocata d’alta scuola. Nel finale si ripete telecomandando il pallone sulla testa di Fabbian.