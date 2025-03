Lanazione.it - Minoranza in agitazione: "Ex Sitoco, fuori i dati"

Il gruppo consiliare "Alternativa democratica" ha espresso preoccupazioni riguardo ai lavori di demolizione della ex, in particolare per la salute pubblica e per "la mancanza di trasparenza – dicono – nelle informazioni". "Nonostante le numerose richieste avanzate sui lavori di bonifica – dicno i consiglieri di opposizione –, la risposta del Comune è stata che le informazioni erano disponibili sul sito ufficiale. Tuttavia, come evidenziato nell’interrogazione, i lavori sono iniziati il 17 febbraio, mentre la risposta del Comune è arrivata solo il 23 febbraio. Se Alternativa democratica non avesse sollecitato l’Ente i cittadini di Orbetello sarebbero stati completamente all’oscuro della situazione". E lo scorso 27 febbraio il gruppo ha organizzato un incontro pubblico in piazza, a cui hanno partecipato circa un centinaio di persone, tutte informate tramite passaparola.