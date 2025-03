Mingueza mancherà la partita contro Las Palmas

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 11:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Dopo il campionato si ferma il prossimo fine settimana, Celta misurerà Lasa Balaídosun inin cui potrebbe non essere, per la riunione della riunione sanzione per l’accumulo di rimproveri, Óscar.La difesa ha visto cartellini gialli nelle ultime due partite di campionato E in questo modo incontra il ciclo. Il celtico sarà in questi giorni da Vigo, essendo Concentrata con il team spagnolo di Luis de la Fuente per affrontare il qualificatore davanti ai Paesi Bassi corrispondenti ai quarti di finale della UEFA Nations League.è fisso per Claudio Giráldezavendo giocato a 25 partite di campionato, 23 delle quali come antipasto, aggiungendo 1.