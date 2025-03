Ilrestodelcarlino.it - Minaccia di buttarsi dal balcone: salvato un 35enne. Inciampa al teatro delle Muse e si rompe il femore

dinel vuoto da una altezza di almeno sette metri. L’intervento di un equipaggio della Croce Gialla è riuscito ad evitare il peggio. Il salvataggio è avvenuto nella notte di sabato, nel quartiere Adriatico. Un uomo di 35 anni, di origine polacca, si è affacciato daldi una palazzina, dove abita, ad un primo piano rialzato, con intenti suicidi. E’ stato dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto il personale sanitario e la polizia. I militi della Croce Gialla, arrivati per primi, hanno convinto l’uomo ad aprire la porta di casa, conquistando la sua fiducia. Una volta dentro i soccorritori sono riusciti al bloccarlo prima che compisse il gesto. L’uomo non era in sé e non ha spiegato i motivi del gesto. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia insieme all’automedica del 118.