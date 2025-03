Liberoquotidiano.it - "Minaccia di ammazzare tutti": chi è l'immigrato che semina il panico a Bergamo

Sono le ore 13 fuori dall'Istituto Einaudi di Dalmine, poco più di 20mila abitanti nella tranquilla provincia di. C'è traffico studentesco fuori da scuola, è da poco suonata la campanella. Un giovane - egiziano di appena 18 anni - scende in strada armato di coltello e inizia are di morte chiunque si trovi malauguratamente sulla sua strada. Ilsi scatena. A scongiurare il peggiore epilogo l'intervento dei carabinieri di Dalmine, che in primo luogo hanno approcciato il ragazzo a parole, riuscendo a calmarlo prima che potesse commettere un tragico crimine. Una storia a lieto fine, se così si può dire, che risale al 10 marzo e che solamente nella giornata di ieri è stata diffusa dai carabinieri. Come riportato dai testimoni, il giovane, in evidente stato di alterazione, sarebbe sceso in strada dopo aver avuto una lite con i propri familiari impugnando un coltello con una lama seghettata di circa 20 centimetri.