Laprimapagina.it - Milano. Tornano i mercatini di Pasqua di CasAmica per una dolce solidarietà

Dal 6 al 15 aprile,ODV rinnova il tradizionale appuntamento con idi, offrendo la possibilità di acquistare colombe e uova solidali per sostenere la sua missione di accoglienza ai malati e ai loro familiari.Da quasi quarant’anni, l’organizzazione di volontariato si dedica a garantire un alloggio sicuro e un supporto concreto a chi è costretto a spostarsi per ricevere cure mediche lontano da casa. Anche quest’anno, i dolcili di alta qualità firmati Giovanni Cova & C. e le specialità di pasticceria artigianale saranno protagonisti neiallestiti in diversi punti della città.I prodotti saranno disponibili nelle seguenti date e luoghi:6 aprileChiesa dei SS. Nereo e Achilleo, via SS. Nereo e Achilleo (durante le messe delle ore 10.00 – 11.30 e 17.