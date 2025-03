Tg24.sky.it - Milano, rissa in via Padova: volano sedie e posacenere

Leggi su Tg24.sky.it

Violenza allo stato puro, in piena notte, ain strada lungo via, fuori da un bar, tra due gang di giovani. Una decina di ragazzi in tutto che litigano tra loro con spray in mano, ma anchee portaombrelli. Oggetti presi in un locale e utilizzati come armi. Panico e paura tra i passanti. Traffico paralizzato. Gente che urla mentre assiste ad una aggressione che sembra non finire mai, come si vede nel video diffuso dal Corriere della Sera.