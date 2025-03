Ilgiorno.it - Milano ricorda Navalny : "Non dovete arrendervi"

"Nel caso mi uccidano, non arrendetevi". È la frase che Alexei, leader dell’opposizione russa morto in carcere il 16 febbraio dell’anno scorso, ripeteva ai suoi sostenitori. Ed è questa la frase incisa sulla targa che il Comune ha apposto su un cippo in marmo nei giardini Anna Politkovskaja di corso Como. E la stessa frase l’ha ripetuta la figlia dell’oppositore di Putin, Danya Navalnaya, durante la cerimonia di inaugurazione del piccolo monumento milanese. "Io ho perso mio padre - ha detto Danya - ma altri hanno perso una persona che li ispirava. Voglio ripetere quello che mio padre diceva sempre: non arrendetevi e continuate a combattere. Queste persone ci perseguitano perché non ci rendiamo conto di quanto potere avete. E oggi vorrei esortare a difendere ciò in cui credete e che è giusto e la Russia sarà libera".