Milano continuano le ronde anti maranza

“Adesso non fai più il duro?” Poi una serie di calci e pugni. Vestiti neri e cellulari che riprendono. Nella metropolitana diva in scena una spedizione punitiva. La vittima è un uomo appena sceso dal vagone del treno. Viene accusato di essere un ladro seriale. Il video viene postato su Instagram e in poco tempo fa il giro della Rete. Ma chi sono gli autori? Si pensa che dietro il blitzkrieg urbano ci siano ancora loro: gli Articolo 52. Gruppo nato proprio su social network e passato alle cronache per aver ideato le. La Ghotam city esigeva dei giustizieri e loro sono arrivati. Pochi mantelli, tsmartphone pronti all’uso. Per ora sono attivi su, ma promettono di estendere il loro raggio d’azione. O meglio, sempre più persone manifestano il desiderio di emularli.