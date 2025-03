Thesocialpost.it - Milano, bus travolge motociclista: autista indagato per omicidio stradale

Leggi su Thesocialpost.it

Undi 34 anni è morto ain seguito a un incidente con un pullman-navetta aeroportuale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, l’uomo è deceduto poco dopo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, in fondo a via Padova, nella periferia nord-est della città, vicino agli svincoli di Cascina Gobba, a ridosso della tangenziale.Secondo la prima ricostruzione, il pullman–navetta stava percorrendo via Padova in direzione periferia quando, svoltando a sinistra per immettersi in uno svincolo, avrebbe tagliato la strada alla moto che arrivava in senso contrario. La Polizia Locale dista ora conducendo le indagini sull’incidente, e il conducente del pullman è statoper