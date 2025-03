Dayitalianews.com - Milano, accoltella un giovane in pieno centro e scappa: è caccia all’aggressore in fuga

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri pomeriggio, domenica 16 marzo, undi 29 anni è statoto in corso Europa, neldi. Undi 29 anni è statoto in corso Europa, neldi. L’aggressione è avvenuta nel corso del pomeriggio (intorno alle 16) di ieri, domenica 16 marzo, Sul luogo sono arrivati sia l’ambulanza sia i carabinieri che adesso, danno lain. Secondo le prime ricostruzioni, un 29enne di nazionalità romena, senza fissa dimora e, come riportato dagli operatori intervenuti, probabilmente sotto l’effetto di alcol, è statoto da uno sconosciuto. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, la vittima avrebbe raccontato che poco prima, proprio al culmine di una lite con uno sconosciuto, era stato colpito con un coltello.