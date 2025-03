Dailymilan.it - Milan, Tuttosport: tredici volte Tijjani Reijnders, solo Franck Kessié fece meglio ma…

è salito a quotagoal in stagione,Kessiema ne12 su calcio di rigoreIlha riscoperto un vero bomber e si perchéè ormai un bomber con i suoi 13 goal stagionali senza mai calciare un rigore, chissà dove sarebbe qualora calcasse pure quelli. Come riferisce l’edizione odierna di, il centrocampista olandese insieme a Christian Pulisic stanno trascinando il diavolo.L’olandese in questa stagione ha dimostrato di essere importante anche sottoporta, nella passata stagione l’ex AZ aveva dimostrato non avere un grande feeling con la porta: Pioli forse non gli aveva trovato la collocazione ideale, mala scorsa stagione aveva sbagliato molti gol, con conclusioni spesso approssimative. Quest’anno è tutto cambiato ea metà marzo, dunque con ancora due mesi davanti, è già arrivato a quota 13: 9 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 3 in Champions League.