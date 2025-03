Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição senza quindici giocatori alla ripresa. La lista dei convocati

Ildidovrà fare a meno diin nazionaledegli allenamenti in vista del Napoli.Dopo le due vittorie consecutive, misterha concesso tre giorni di riposo ai giocatore che torneranno ad allenarsi mercoledì per cominciare la preparazione in vista della sfida contro il Napoli di fine mese dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.degli allenamenti fissata per mercoledì pomeriggio, il tecniconon avràche dovranno rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Questo l’elenco: Mike Maignan, Theo Hernandez (Francia), Kyle Walker (Inghilterra), Tijjani Reijnders (Olanda), Rafael Leao e Joao Felix (Portogallo), Strahinja Pavlovi? , Luka Jovic (Serbia), Samuel Chukwueze (Nigeria), Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi (Italia U20), Francesco Camarda (Italia U19), Santiago Gimenez (Messico), Yunus Musah, Christian Pulisic (Usa).