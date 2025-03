Dailymilan.it - Milan, Sergio Conceiçao e le continue rimonte: la Champions League è ancora possibile. E sul suo futuro…

Leggi su Dailymilan.it

Ildiè l’allenatore dellee ora latorna a essere d’attualità. E sul suo futuro in rossonero.Due settimane fa il quarto posto in classifica era lontano undici punti. Oggi sei. Cinque in meno. Non male. No, per niente. Forse anche per questoha chiesto rispetto. Per sè e per questa squadra. I suoi giocatori.Giocatori che sanno soffrire, far venire il mal di cuore ma che non si arrendono mai. E lelo dimostrano. Le ultime due, contro Lecce e Como, decisive per tornare a lottare per entrare nell’Europa che conta. Ma decisive lo sono state anche quelle in Arabia Saudita, in Supercoppa Italiana contro Juventus (da 1-0 a 1-2) e nella finalissima con l’Inter (da 2-0 a 2-3) che hanno consegnato ail primo trofeo da allenatore del