Dailymilan.it - Milan, rivoluzione in dirigenza: Zlatan Ibrahimovic perde centralità e Moncada…

Leggi su Dailymilan.it

Ilpotrebbe attuare un’altrasocietaria,e Geoffrey Moncada dovrebbero cambiare mansioni.Ilil 30 marzo 2025 viaggerà per Napoli, la sfida contro i ragazzi di Antonio Conte arriverà al termine della pausa delle nazionali. Durante la quale molti calciatori rossoneri saranno protagonisti con le maglie dei rispettivi Paesi, Sergio Conceiçao non può permettersi altri passi falsi se vuole davvero giocarsi il quarto posto.Il Diavolo sta provando a riordinare le idee, l’addio di Maldini e Massara ha segnato un cambiamento non da poco in casa rossonera. Inoltre i successori (Furlani e Moncada) non sembrano averli rimpiazzati a dovere,autodefinitosi “il boss” sembrerebbe esserlo più di facciata che in sostanza. Inoltre D’Ottavio assunto e poi licenziato come direttore sportivo vede ancora la sua poltrona vacante.