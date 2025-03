Calciomercato.it - Milan, nuovo innesto in dirigenza: ora è UFFICIALE

ingresso nelladel, il comunicato del club rossoneropoco faMovimenti importanti, in corso, in casa, in campo e fuori. Sul terreno di gioco, i rossoneri stanno provando a concludere la stagione nel migliore dei modi, raggiungendo almeno la qualificazione alle coppe europee, messa in discussione dai risultati delle scorse settimane. Il tutto dovrà servire anche per mettere le basi per una ripartenza ad alto livello nella prossima annata.in: ora è– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Un tema caldo, per il Diavolo, che non potrà permettersi, nel 2025/2026, un percorso nuovamente così altalenante. Per questo, si riflette a 360 gradi su che cosa dovrà cambiare in vari aspetti. A livello dirigenziale, con l’ingresso di undirettore sportivo, per passare poi alla nomina, molto probabile, di unallenatore e quindi a interventi di mercato significativi per avere una squadra più competitiva rispetto a quella attuale, che ha mostrato grande talento ma anche notevoli criticità.