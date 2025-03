Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição non molla il sogno Champions League. Il calendario

Ilnonno il, ilnon aiuta i rossoneri soprattutto nelle prossime 4.Sergio Conceiçao e ilnonno. Né quando vanno sotto nel risultato né adesso che vogliono provare a recuperare in classifica per entrare nelle prossime coppe europee. Soprattutto dopo i risultati di domenica dove la Lazio è uscita sconfitta nella sfida contro il Bologna e la Juventus sconfitta dalla Fiorentina, portando di fatto il distacco dal quarto posto a sei punti.La voglia delè cambiata e lo si nota anche dalla foto scattata nel post partita della sfida di San Siro contro il Como. Non è una prassi, ma un’istantanea che viene scattata solo in caso di successi importanti. Quello contro il Como è ritenuto tale per come è arrivato e per la reazione avuta nel momento di massima difficoltà.