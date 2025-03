Lettera43.it - Milan, Francesca Montini nominata nuova Chief Brand Officer

Ilha annunciato la nomina dicome nuovo, con responsabilità sulle aree marketing,ing, comunicazione, content & digital. Il club ha ufficializzato la decisione con una nota in cui si specifica cheriporterà direttamente al ceo Giorgio Furlani, subentrando a Pier Donato Vercellone.Chi è: laresponsabile della comunicazione delnel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo per aziende globali come Nokia, Nike, Ford, Jeep e Ferrari. Proprio a Maranello, dal 2017, ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino a diventareCommunicationsnel 2023.Articolo completo:dal blog Lettera43