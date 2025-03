Rompipallone.it - Milan, cos’è successo a Fofana? Il dato lascia senza parole

Leggi su Rompipallone.it

Il francese, uno dei migliori colpi del mercato estivo dei rossoneri, non sembra più centrale nel progetto come prima. I numeri da quando è arrivato Conceicao sono eclatanti.Ilarriva alla pausa nazionali con i soliti problemi riscontrati durante tutto l’arco della stagione. Qualità tecniche sopra la media, ma squadra che fatica a trovare un equilibrio. I calciatori non riescono mai a dominare la partita, neanche con le cosiddette piccole e, anche quando vince, lo fa in balia degli episodi e quasi mai a porta inviolata.L’unica notizia positiva è che il quarto posto è distante “soltanto” sei punti, complice un andamento molto altalenante anche delle rivali. Ora, tra il Bologna quarto e ilnono, ci sono come detto sei punti e la bellezza di altre 4 squadre. Una lotta per l’Europa che insomma si preannuncia spettacolare nelle ultime giornate.