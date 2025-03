Dailymilan.it - Milan-Como, Gazzetta: il cambio di Theo Hernandez non era per scelta tecnica. Il retroscena

Nella sfida tra, l’uscita disembrava perma cosi non è, il terzino ha chiesto ilNella sfida di San Siro tra, il tecnico portoghese Sergio Conceicao al termine dei primi 45 minuti aveva lasciato negli spogliatoie Warren Bondo con ilin svantaggio di un goal, unache poteva anche starci. Ma come riferisce l’edizione odierna de Ladello Sport, la sostituzione del terzino francese non è stata fatta perma per un problema al polpaccio.Infatti la rosea scrive, il francese ha chiesto ilper un fastidio a un polpaccio, fastidio che però non gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Francia, dove però il terzino sarà valutato per capire se potrà essere a disposizione per i due impegni di Nations League.