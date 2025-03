Serieanews.com - Milan, caccia al nuovo ds: può arrivare un dirigente squalificato!

Leggi su Serieanews.com

Ilè alla ricerca di undirettore sportivo, tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello che coinvolgerebbe unalds: puòun! (SerieANews.com)I rossoneri guardano già al futuro, con laaldirettore sportivo che promette scintille. Questa settimana parte la fase 2 di una ricerca che sembra un intricato gioco di scacchi, con l’ad Giorgio Furlani pronto a fare la mossa decisiva. Un recruiter è statoingaggiato per spalleggiarlo, e i nomi in ballo sono almeno cinque.Ma due figure spiccano su tutte. Non è un mistero che i rossoneri vogliano un ds di peso, qualcuno capace di rimettere in carreggiata una squadra che, dopo lo Scudetto del 2022, ha vissuto alti e bassi da capogiro.Con la Champions League da inseguire e un mercato estivo cruciale alle porte, serve una mente brillante per costruire ildel domani.