Ilfattoquotidiano.it - Migranti, con l'”emendamento Musk” almeno 2.500 fascicoli in più in Appello ogni anno: la stima del Csm. “A rischio gli obiettivi del Pnrr”

Sarà di2.500l’il carico di lavoro aggiuntivo per le Corti d’causato dall’““, la norma che ha spostato in secondo grado – senza alcun motivo razionale – la competenza sulle convalide dei trattenimenti deirichiedenti asilo. Laarriva dall’Ufficio statistico del Consiglio superiore della magistratura, incaricato dalla Settima Commissione – competente sull’organizzazione degli uffici giudiziari – nell’ambito dell'”analisi delle ricadute organizzative” del provvedimento voluto dal governo. L’al decreto Flussi aveva lo scopo di esautorare i giudici delle Sezioni Immigrazione dei Tribunali, considerati ideologizzati: una reazione al flop dei centri per il rimpatrio in Albania, lanciati in pompa magna ma rimasti vuoti a causa delle mancate convalide da parte del Tribunale di Roma.