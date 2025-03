Secoloditalia.it - Migranti, anche Trump assediato dai giudici. “Donald” li sfida e sbatte fuori i clandestini venezuelani (video)

Leggi su Secoloditalia.it

L’America è tornata. E con essa, l’impazienza diper certe situazioni. Il presidente non ha alcuna intenzione di farsi dettare la linea dalle toghe progressiste, le stesse chel’esecutivo italiano conosce fin troppo bene. Così, un aereo carico di 238 membri della gang venezuelana Tren de Aragua è atterrato in El Salvador, nonostante un’ingiunzione che avrebbe dovuto fermare l’espulsione.accusa Biden “Il Corrotto” di aver fatto entrare iIl tycoon ha risposto a muso duro: «Questi sono i mostri inviati nel nostro Paese da Joe Biden il Corrotto e dai Democratici della Sinistra Radicale. Come osano! Grazie a El Salvador e, in particolare, al Presidente Bukele per la comprensione di questa situazione orribile, che è stata permessa negli Stati Uniti a causa della leadership incompetente dei Democratici.