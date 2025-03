Zonawrestling.net - Mickie James torna sul ring: annunciato il match contro Maki Itoh

Leggi su Zonawrestling.net

si prepara are sul quadrato dopo mesi di assenza dalle competizioni. L’ex campionessa WWE è stata annunciata come partecipante al Mark Hitchcock Memorial WrestleCon Supershow che si terrà durante la settimana di WrestleMania 41.Il ritorno disuldopo diversi mesiLa leggenda del wrestling non compete in unufficiale dal settembre 2024, rendendo questo ritorno particolarmente significativo per i fan. Negli ultimi dodici mesi,ha lottato solo tre volte, aumentando così l’interesse per questa nuova apparizione.La notizia è stata condivisa ufficialmente da WrestleCon attraverso il proprio account X: “Finalmente sta per accadere.al Mark Hitchcock Memorial Supershow.”Its finally happening..at the Mark Hitchcock Memorial SupershowTickets on sale at pic.