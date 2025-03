Ilnapolista.it - Michail Antonio parla dopo l’incidente: «Ho capito dalle foto quanto sono stato vicino alla morte»

è tornato areil grave incidente che poteva costargli la vita. Lo scorso 7 dicembre, l’attaccante del West Ham era a bordo della sua Ferrari quando perse il controllo della vettura nelle campagne dell’Essex e andò rovinosamente a schiantarsi contro un albero.«Il retro della macchina continuava a sbandare, non mi sentivo al sicuro. L’avevo acquistata da tre settimane e stavo già pensando di restituirla», ha rivelato il giamaicano ai microfoni della Bbc. «Non ricordoin sé. È strano perché per tutto questo tempo mi èdetto che ero cosciente evo con tutti. La polizia è arrivata e, quando mi hanno trovato, ero incastrato tra due sedili. Non ero seduto al volante. Hanno ipotizzato che stessi cercando di uscire dal finestrino, ma dato che la mia gamba era ridotta decisamente male, non ciriuscito».