Sbircialanotizia.it - Michael B. Jordan non molla, Jonathan Majors resta nel mirino di “Creed IV”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una gran voglia di riscatto. Qualcuno la definirebbe ostinazione, ma in fondo è un sentimento che muove chiunque si trovi in difficoltà. Così, mentre il mondo del cinema s’interroga sul futuro diB.rilancia la sua scommessa più audace: vuole ancoraper il potenziale “IV” e per altri progetti, . L'articoloB.nonneldi “IV” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.