Miami Open | date programma italiani impegnati e dove vederlo in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo Indian Wells, torneo che ha visto la vittoria di Jack Draper su Holger Rune in finale, il tennis si sposta anella seconda tappa del tradizionale 'Sunshine Double'. Ilnon potrà abbracciare il suo campione in carica, vista la squalifica di tre mesi, frutto dell'accordo con la Wada per .