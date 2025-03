Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento come se stessi annegando e devo lasciare andare l’odio”: la frase inquietante di Justin Bieber

Hanno destato preoccupazione le parole dipubblicate ieri sul suo stato d’animo attuale. La star della musica si sentestessee promette a se stesso di sforzarsi avia.Il post su Instagram inizia così: “Quando ero bambino mi è sempre stato detto di non odiare. Ma mi ha fatto sentirese non mi fosse permesso di provarlo e quindi non ho detto a nessuno di averlo provato. Penso che possiamo lasciarsolo riconoscendo prima che c’è.potremmo non provare odio per tutto il dolore che abbiamo sperimentato?”.Ma il flusso di coscienza dirisale da ancora prima, con un altro post la scorsa settimana: “Per tutta la vita le persone mi hanno detto ‘wowte lo meriti’ e personalmente mi sono sempre sentito indegno.