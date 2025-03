Game-experience.it - Metro, il nuovo capitolo sarà “ancora più oscuro” dopo l’invasione dell’Ucraina, rivela il team

Il prossimodella sagapiùche mai. Ebbene sì, 4A Games hato cherussaha avuto un impatto significativo sulla narrazione delgioco, rendendo le sue tematichepiù profonde e drammatiche. Ilha vissuto in prima persona gli orrori della guerra, e questi elementi si rifletteranno nel gioco in modo più marcato. La serie, basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky, ha sempre affrontato tematiche legate al conflitto, alla lotta per la sopravvivenza e alle conseguenze della tirannia, ma questa volta il raccontopiù radicato nella realtà.Grazie ad Insider Gaming scopriamo che attraverso un post celebrativo per i 15 anni della serie, lo studio ha spiegato cheha cambiato profondamente il modo in cui ilvuole raccontare la storia del