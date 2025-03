Ilfattoquotidiano.it - “Meta ha messo ‘Lolita’ in una blacklist e così anche il mio ultimo libro è oscurato perché associato ad abusi sessuali su minori”: la denuncia di Guendalina Middei

“Lolita” censurata dall’algoritmo eildi“sparisce” da Facebook e Instagram. Sembra una storia di censura digitale, quella che sta vivendo la scrittrice. Il suo, ‘Sopravvivere il lunedì mattina con Lolita’, pubblicato da Feltrinelli, è come ‘sparito’ dai social network del gruppo. Cercando il titolo su Facebook e Instagram, infatti, non si trova traccia del romanzo, ma solo riferimenti al celebre film di Kubrick. Colpa di una parola,, che fa scattare l’algoritmo di Mark Zuckerberg, evidentemente programmato per bloccare contenuti sensibili o potenzialmente pericolosi. E, l’autrice si trova a combattere contro un nemico invisibile, ma potente: le restrizioni di.“Se provo a digitare nelle barre di ricerca di Facebook e Instagram il titolo del mio– racconta– un alert avvisa che la ricerca potrebbe essere associata aglisu“.