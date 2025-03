Anteprima24.it - Messa in sicurezza del Ponte della Ferriera, chiusura per la conclusione dei lavori

Tempo di lettura: 3 minutiA partire da mercoledì prossimo, 19 marzo, ilchiuderà al traffico veicolare sino alladeidiindal rischio idrogeologico in corso. Nello specifico, il dispositivo firmato dal vice comandantePolizia Municipale, Domenico Sullo, istituisce il divieto di circolazione, in via Due Principati, nel tratto compreso tra l’intersezione di Largoe l’intersezione con via Barra, «per motivi die per la salvaguardiapubblica e privata incolumità».Il provvedimento, come ampiamente preannunciato, consentirà di procedere speditamente alla realizzazione degli ultimi interventi necessari per restituire pienae maggiore fruibilità all’infrastruttura ottocentesca firmata da Luigi Oberty.