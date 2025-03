Sport.quotidiano.net - Mesola, tutto in 45 minuti

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 atletico castenaso 0: Calderoni, Lucci, Crosara (71’ Biolcati), Telloli, Marcolini, Guariento, Mantovani (61’ Minarelli), Neffati, Ferro (75’ Allegrucci) Cantelli (82’ Alessio) Davo (87’ Cavallari E.). All. Cavallari O. ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Romagnoli (37’ Anania), Alberti, Vinjolli, Gaudino, Garuti, Garelli (75’ Morelli), Macaluso (59’ Malaguti), Cini (33’ Zaccherini), Bolelli, Rubino. All. Gabbriellini. Arbitro Caiazzo (Re). Ass. Iannello e Cerenzia. Reti: 28’ Cantelli, 42’ Mantovani Note: aAmmoniti Cini, Anania, Guadino. Angoli 4 a per parte. Ilnell’anno del centenario, sul campo del Pontelangorino, mantiene la testa della classifica in coppia con la Comacchiese battendo l’Atletico Castenaso. Già al 10’ del primo tempo Davo si trova, allungata da Cantelli di testa, la palla fra i piedi, corre verso la porta, si libera e scocca un tiro debole fra le braccia di Albertazzi.