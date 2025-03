Movieplayer.it - Mercoledì 2, Jenna Ortega: "Un intero episodio sarà basato sugli slasher"

Ancora non ci sono certezze sulla terza stagione, ma sappiamo che la seconda stagione avrà una svolta decisamente horror, come promette la protagonista. Che cosa ci attende nella seconda stagione di? Ma unispirato agli, come anticipa la protagonista. Sebbene le riprese dei nuovi episodi sarebbe ormai terminate,ha detto di non aver ancora finito. "Siamo ancora in fase di montaggio. Stavo facendo l'ADR due settimane fa", ha spiegato a Collider in un'intervista di recente. "La cosa divertente di questi lavori è che hai finito, concludi, ma non hai ancora finito. Quindi, probabilmente ci lavorerò fino alla fine". La svolta horror Secondo quanto anticipato quell'atmosfera dark e misteriosa che aleggiava sulla prima stagione diassumerà ora .