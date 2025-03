Panorama.it - Mercato, la Champions di Allegri e (pochi) tagli: i conti della Juventus

, inon tornano in campo e anche dietro la scrivania. La fallimentare stagione targata Cristiano Giuntoli e Thiago Motta rischia di allungare le sue ombre anche sul piano di riequilibrio economico e finanziario che la proprietà del club considera, non a torto, prioritario dopo aver immesso 900 milioni di euro nel capitale e registrato perdite per 861 dal 2020 al 2024. La ragione è semplice: nel business del calcio moderno stare dentro o fuori dalla riccaLeague fa tutta la differenza del mondo e determina il budget a disposizione per il futuro. Soprattutto se le stagioni successive sono già state gravate dal peso di investimenti onerosi concentrati inmesi e dilazionati per quattro anni.Non deve sorprendere, insomma, che alla voce "Evoluzione prevedibilegestione" in coda alla semestrale al 31 dicembre 2024 i managernassa abbiano messo nero su bianco l'attesa di un "miglioramento rilevante rispetto all'esercizio 2023/2024" (quello del -199,2), ma anche la considerazione che lo stesso "sarà influenzato principalmente dai risultati sportivi" oltre che dal calcio