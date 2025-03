Quotidiano.net - Mercati azionari in lieve rialzo in attesa dei colloqui Trump-Putin sulla guerra in Ucraina

Dopo una partenza piatta, idel Vecchio continente si muovono in terreno leggermente positivo indeiin: le Borse migliori sono quelle di Milano, Francoforte e Madrid che salgono di mezzo punto percentuale, con Amsterdam in crescita dello 0,4%. In aumento dello 0,3% Parigi, cauta Londra che sale del marginale 0,1%. Bene il listino di Mosca, che cresce di quasi due punti percentuali. Il prezzo del gas resta debole e scende dell'1,3% a 41,7 euro, con l'oro stabile poco sotto i 3mila dollari all'oncia. Piatto l'euro a quota 1,088 contro il dollaro e calmo anche il Bitcoin attorno agli 83mila dollari. Spread btp-Bund senza variazioni di rilievo sui 112 punti base. In questo contesto, inanche dei dati Ocse sull'economia globale, in Piazza Affari restano forti Saipem (+2,8%), con Leonardo e Stellantis in crescita dell'1,8%.